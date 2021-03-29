Дивне суддівство у дебютному фіналі українського тенісиста Сачка у Швейцарії: відео

23-річний український тенісист Віталій Сачко зіграв у своєму дебютному фіналі на челленджері у Лугано (Швейцарія). Доволі дивне суддівство було у вирішальному поєдинку за трофей.

Цікаве суддівство у матчі Сачка

Віталій Сачко зумів дати непоганий бій 18-річному швейцарцю Домініку Штефану Штрікеру. Тенісист з України поступився супернику у двох сетах – 6:4, 6:2.

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Варто відзначити у цьому матчі суддівство. В одному з розіграшів Штрікер пробив в аут, суддя побачив це, але оголосив це настільки тихо, що тенісисти навіть не зупинили гру. Переможцем у цьому розіграші став Сачко. Доволі дивно, чому рефері на вежі не зупинив матч після того, як тенісисти не почули його оголошення про аут.

На своєму ютуб-каналі відео із дивним рішенням судді виклав найкращий тенісист з України Ілля Марченко.

Для Штрікера цей фінал також став дебютним на челленджері. Торік швейцарець став переможцем юніорського Ролан Гаррос. він став наймолодшим тенісистом із Швейцарії, якому вдалось завоювати титул турніру ATP.

Це був дебютний фінал для Сачка на челленджері. Після оновлення рейтингу ATP 23-річний українець зробить великий прорив вгору у списку.

На своєму шляху Віталій переміг досвідченого українця Сергія Стаховського у двох сетах.

Відео дивного епізоду з арбітром