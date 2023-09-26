Кубок України-2023/2024: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Верес – Шахтар

У вівторок, 26 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України – Шахтар гостюватиме на стадіоні Вереса. Онлайн-трансляцію протистояння представників УПЛ можна переглянути на сайті 24 Каналу.

У Рівному на стадіоні "Авангард" о 17:00 на газоні з'являться колективи, котрі готові серйозно увімкнутись у боротьбу за національний титул, а саме Верес та Шахтар. Переможець матчу на папері уже намальований, та от на ділі все може бути по іншому, пише 24 Канал.

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Явний аутсайдер проти неперевершеного фаворита

Донецький колектив, який бере участь відразу в трьох різних турнірах (чемпіонат, Кубок та Ліга чемпіонів), спробує по максимуму себе проявити на кожній з арен. "Гірники" не найкраще стартували на європейській арені, та от в українській першості посідають першу сходинку, хоча практично кожен колектив з найвищого дивізіону готовий нав'язати боротьбу чинному чемпіону. Зокрема, "кроти" у своїй крайній зустрічі зіграли в нічию із однією з сенсацій цього сезону львівським Рухом (1:1), що могло стати для Шахтар дзвіночком напередодні гри із ще одним західноукраїнським клубом.

Вересу, у свою чергу, буде надзвичайно складно розділитись відразу на два змагання, оскільки рівненський клуб є одним із головних аутсайдерів чемпіонату. "Народний" клуб посідає передостаннє місце в турнірній таблиці, тому Вересу варто віддати усі свої сили, аби зберегти прописку в найвищому дивізіоні України, зокрема, в останньому матчі "вовки" зіграли у безгольову, ат от бойову нічию з Оболонню (0:0), яка також плекає надії наступного сезону грати в еліті. З іншої сторони, рівненський клуб може створити справжню сенсацію, засвітившись в рамках національного Кубку, що може відкрити друге дихання в команди.

Майбутній кубковий поєдинок стане 11-им у історії між Вересом та Шахтарем. "Гірники" 9 разів долали рівненський колектив, якому всього лиш раз вдалось вирвати нічию у матчах з явним фаворитом.

Онлайн-трансляція матчу Верес – Шахтар: