Дискваліфікований Моурінью повечеряв на сходах після перемоги Роми: фото

Рома 27 жовтня здобула виїзну перемогу над Кальярі (1:2). Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью відсвяткував перемогу команди за вечерею на сходах.

Вечеря на самоті після перемоги команди

58-річний португальський наставник не зміг керувати Ромою у грі з Кальярі з тренерського містка команди. Жозе Моурінью відбуває дискваліфікацію, яку отримав у поєдинку з "неаполітанцями" (0:0).

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Відзначимо, що у попередній грі проти Наполі спеціаліст виділився емоційною поведінкою після вилучення. Португалець ледь не переліз огорожу, яка відділяє трибуни від футбольного поля.

Після матчу, у якому Рома здобула виїзну перемогу над Кальярі з рахунком 1:2, Жозе не зміг потрапити у роздягальню через дискваліфікацію. Моурінью довелось повечеряти на сходах. Наставник виклав світлину на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото видно, як наставник з напоєм Coca-Cola та посудиною для їжі святкує перемогу своїх підопічних. Моурінью лаконічно підписав світлину.

Гру завершено. Три очки. Хороша їжа і ще один пацан,

– йдеться у пості.

Португальський фахівець веде мову за дебютанта Роми у грі з Кальярі Фелікса Афена-Г'яна.



Жозе Моурінью / Фото з instagram.com/josemourinho