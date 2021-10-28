Дискваліфікований Моурінью повечеряв на сходах після перемоги Роми: фото
Джерело:інстаграм Жозе Моурінью
Рома 27 жовтня здобула виїзну перемогу над Кальярі (1:2). Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью відсвяткував перемогу команди за вечерею на сходах.
Вечеря на самоті після перемоги команди
58-річний португальський наставник не зміг керувати Ромою у грі з Кальярі з тренерського містка команди. Жозе Моурінью відбуває дискваліфікацію, яку отримав у поєдинку з "неаполітанцями" (0:0).
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Відзначимо, що у попередній грі проти Наполі спеціаліст виділився емоційною поведінкою після вилучення. Португалець ледь не переліз огорожу, яка відділяє трибуни від футбольного поля.
Після матчу, у якому Рома здобула виїзну перемогу над Кальярі з рахунком 1:2, Жозе не зміг потрапити у роздягальню через дискваліфікацію. Моурінью довелось повечеряти на сходах. Наставник виклав світлину на своїй сторінці в інстаграмі.
На фото видно, як наставник з напоєм Coca-Cola та посудиною для їжі святкує перемогу своїх підопічних. Моурінью лаконічно підписав світлину.
Гру завершено. Три очки. Хороша їжа і ще один пацан,
– йдеться у пості.
Португальський фахівець веде мову за дебютанта Роми у грі з Кальярі Фелікса Афена-Г'яна.
Жозе Моурінью / Фото з instagram.com/josemourinho
- Перемога над Кальярі дозволила "вовкам" підійнятись у топ-4 таблиці італійської Серії А. В активі команди 19 очок. До третього місця, яке посідає Інтер, лише два пункти.
- Лідирує у чемпіонаті Мілан – 28 балів.