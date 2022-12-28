Не догледіли: дискваліфікований гравець зіграв у матчі чемпіонату України та відзначився голом

Турніра таблиця чемпіонату України U-19 зазнала змін. Чорноморець отримав технічну поразку, через те що у матчі проти Кривбасу з'явився дискваліфікований гравець.

1 грудня Чорноморець переміг Кривбас з рахунком 2:0. Перший гол у поєдинку забив Микита Драч, у якого був перебір жовтих карток. Через це юний гравець не мав права зіграти у цьому поєдинку.

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Справедливе рішення

КДК УАФ, керуючись статтями 36, 41, 75 Дисциплінарних правил УАФ, ухвалив рішення анулювати результат матчу. Чорноморцю U-19 зарахували технічну поразку з рахунком 0:3 за участь у матчі відстороненого футболіста, Кривбас U-19 ж заслужено отримав три залікових бали у свою скарбничку. Таким чином, юнацька команда з Кривого Рогу піднялась на сьому сходинку чемпіонату України, а одесити опустились на чотирнадцяте місце.

Нагадаємо, що тільки переможець чемпіонату України U-19 потрапляє в юнацьку Лігу Чемпіонів. Інший шлях – кваліфакція основної команди в ЛЧ, тоді до змагань підтягують і юніорський колектив. Лідером чемпіонату України U-19 є львівський Рух, який випереджає Динамо Київ на два бали та має ще матч у запасі.

