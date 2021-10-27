Discovery+ запускає шоу Road To і Winter Pass до зимової Олімпіади-2022
Джерело:24 канал
Вже 4 лютого 2022 року стартує зимова Олімпіада в Пекіні. До цього спортивного свята на Discovery+ планують запустити декілька спецпроєктів.
Транслюючи Олімпіаду на Discovery+ та Eurosport у понад 50 країнах, Discovery розповість ще більше унікальних історій. Подорож до Пекіна 2022 починається на Discovery у шоу Road To ("Дорога до"). Цього спортивного сезону Discovery транслюватиме понад 700 годин контенту зимової Олімпіади.
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Discovery запускає ще одну нову програму Winter Pass вже з 23 листопада. У цьому шоу також показуватимуть ексклюзивні кадри з підготовки до зимової Олімпіади. Шоу вестиме Раджи Чингянджа. Щотижня ведучий буде відвідувати деякі з наймальовничіших місць, які стануть частиною Олімпійських ігор у Пекіні.
Серед інших новинок Discovery:
- З 26 жовтня до 29 жовтня Eurosport транслюватиме шоу "Зал слави" – з ексклюзивними історіями зимових Олімпійських ігор із Турина, Ванкувера, Сочі та Пхенчхану;
- Як і під час Олімпіади в Токіо 2020, сучасна студія Cube з розширеною реальністю транслюватиме Ігри в Пекіні 2022 у ще більш оригінальних форматах, про які буде відомо ближче до дати Олімпіади;
- Популярний гімн, створений спеціально для Discovery видатним композитором Стівеном Прайсом у співпраці з Лондонським симфонічним оркестром для Токіо 2020, лунатиме й у Пекіні у 2022 році.