"На нього чекає останній бій": гучна заява директора команди Усика щодо реваншу українця з Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі у травні провели "бій століття". Він був за звання першого абсолюта хевівейту в історії в епоху чотирьох поясів.

Українець здолав свого суперника роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113. Попереду на них очікує реванш.

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Прогноз від Лапіна

Своєю думкою щодо майбутньої битви поділився Сергій Лапін. Директор команди Олександра Усика дав сміливий прогноз на бій, заявивши, що після нього "Циганський король" залишить бокс.

У Тайсона буде шанс ще у грудні, але цей бій вже не пройде усі 12 раундів... Адже Олександр уже добре його вивчив, просканував і вже знає всі свої козирі. У Ф'юрі нічого не залишилось, на нього чекає останній бій, Усик відправить Тайсона на пенсію,

– сказав Лапін.

. Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце битви буде те саме, що й у першому бою – "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що після майбутнього бою Олександр Усик може залишити хевівейт. Він розглядає можливість повернутися у крузервейт, щоб знову спробувати стати абсолютом у цій ваговій категорії.