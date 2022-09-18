Карпати на вольових вирвати перемогу у Діназу, "леви" йдуть у сезоні без поразок

Львівські Карпати 18 вересня зіграли на виїзді проти Діназу у 4-му турі Першої ліги України. "Леви" вирвали три виїзні очки.

Діназ – Карпати 1:2

Голи: Кос, 34 – Приймак, 64, Дуць, 72

Карпати приїхали у гості до Діназу у статусі лідера чемпіонату після 3-х турів Першої ліги України. Господарі матчу ж за три тури набрали лише два очки, пише 24 канал.

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Однак вже з перших хвилин стало зрозуміло, що це буде наразі найскладніша гра для львівського клубу. Діназ боровся на кожному клаптику поля та класно вибігав в атаки. Елегантності атакам додавала індивідуальна майстерність деяких гравців суперника.

"Леви" теж не відсиджувались в обороні, але пропустили першими. Кос на 34-й хвилині прошив сітку воріт Льопки після удару головою – 1:0. Голкіпер Карпат пропустив перший гол у сезоні, а Кос забив колишній команді.

Джокер "левів"

До перерви, як не старались гості зі Львова, але не зробили рівні цифри на табло.

Голу від Карпат довелось чекати 64 хвилини, коли на полі з'явився Приймак. Владислав красиво обігрався з Кожановим. Денис тонко віддав на партнера по команді, який пробив повз руки голкіпера Діназу – 1:1.

12 хвилин знадобилось, щоб Карпати вперше у матчі повели у рахунку 1:2. Після подачі на дальній стійці Приймак та Дуць засунули м'яч у сітку воріт господарів. Спершу гол записали на Приймака, але останнім до м'яча таки доторкнувся захисник Дуць.

Друга частини гри повністю була за львівським клубом. Схоже, що у перерві Андрій Тлумак достукався до своїх підопічних.

Могли Карпати збільшувати свою перевагу, але удари Чачуа та інших карпатівців не досягли успіху.

У підсумку – 1:2, Карпати вирвали перемогу у Діназу, який видав класний перший тайм, але здувся на фоні "левів" у другому.

Команда Тлумака продовжує йти без поразок – 12 очок у чотирьох турах.

Діназ із 2 пунктами йде п'ятим у групі "А".

Результати інших матчів

Група "А"

Епіцентр – ФСК Маріуполь 1:0

Нива – Полісся 0:0

Буковина – Прикарпаття 0:0 (відбувається перший тайм)

Група "Б"