Футболісти Динамо зустрілись із фанатами перед матчем Ліги Європи: щирі фото

Київське Динамо напередодні матчу останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів зустрілось з фанатами. Зустріч відбулась у Польщі.

Вже у четвер, 3 листопада, динамівці проведуть останню зустріч у Лізі Європи у цьому сезоні. Підопічні Мірчі Луческу спробують взяти реванш у турецького Фенербахче за прикру поразку у першому турі (2:1).

Читайте також "Кожен із нас хоче грати в Лізі чемпіонів": Трубін назвав амбітну мету на матч проти Лейпцига

Отримали позивні емоції перед грою

Напередодні матчу четверо футболістів Динамо зустрілось із українськими уболівальниками у Кракові. На зустріч прийшли Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Олександр Сирота.



Динамо зустрілось із фанатами у Польщі / Фото київського клубу

Хол готелю був переповнений українцями, які підтримали та побажали удачі футболістам у майбутньому протистоянні. Хоча сам поєдинок не матиме вже ніякого важливого значення. Адже Динамо вже попрощалось із єврокубками у сезоні-2022/2022. За 5 турів кияни набрали лише один бал та залишаться на останньому місці навіть у разі перемоги над Фенербахче.

Матч Динамо – Фенербахче розпочнеться 3 листопада о 22:00.



Юний фанат Динамо / Фото київського клубу

Автограф-сесія минула у теплій та домашній атмосфері, було море посмішок та пам'ятних світлин із футбольними кумирами.



Тепла зустріч із уболівальниками Динамо / Фото київського клубу