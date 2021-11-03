Динамо знову програло Барселоні у Лізі чемпіонів: хто став найкращим у складі киян

Барселона вдруге поспіль мінімально обіграла Динамо у Лізі чемпіонів. Статистичний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі.

Оцінки гравців за гру у Лізі чемпіонів

Київський клуб був близьким до того, щоб відібрати очки у Барселони у Лізі чемпіонів. Однак знову лише один гол приніс перемогу каталонцям (0:1).

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WhoScored оцінив дії футболістів у єврокубковому матчі, який прийняв НСК "Олімпійський" у Києві. Найкращим гравцем у складі Динамо став лівий вінгер Карлос де Пена. Його гру оцінили у 7.1. Уругваєць провів на полі 77 хвилин та був замінений на Беньяміна Вербіча.

Де Пена зіграв свій 16 матч за "біло-синіх" у сезоні-2021/2022. За ці поєдинки встиг відзначитись 2 голами та 3 асистами.

Відразу декілька динамівців отримали оцінку 6.7.

Найкращим гравцем протистояння став автор єдиного голу у зустрічі Ансу Фаті – 7.5. 19-річний талант Барселони відіграв 87 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних, замість нього на полі з'явився захисник Алехандро Бальде.



Динамо – Барселона: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored