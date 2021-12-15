Динамо знайшло заміну Миколенку, який пакує валізи в Евертон

Основний захисник Динамо Віталій Миколенко невдовзі може покинути Київ та продовжити кар'єру в англійському Евертоні. У Динамо вже знайшли заміну Миколенку, якщо його трансфер відбудеться.

Дубінчак замінить Миколенка

Якщо Динамо та Евертон домовляться про перехід Миколенка, то кияни підсилять склад гравцем Дніпра-1 Владиславом Дубінчаком.

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Динамо вже взимку може дострокового повернути Дубінчака з оренди у Дніпрі-1.

Що відомо про трансфер Миколенка

Інформація про те, що Миколенко покине Динамо, з'явилася 14-го грудня. Спершу не було інформації про клуб, в який може перейти 22-річний українець.

Повідомлялося, що Віталій може перейти в Евертон. "Іриски" буцімто ще ведуть переговори з Динамо.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Миколенка складає 17 мільйонів євро. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 вересня 2025 року.

У сезоні-2021/2022 він провів 21 матч за Динамо та віддав 3 результативні передачі.

. 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Він виступав за львівські Карпати й проводить другий сезон поспіль в оренді у Дніпрі-1. У складі Динамо Владислав досі не дебютував.