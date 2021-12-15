Динамо знайшло заміну Миколенку, який пакує валізи в Евертон
15 грудня 2021 , 14:50Читать новость на русском
Джерело:"Футбол NEWS"
Основний захисник Динамо Віталій Миколенко невдовзі може покинути Київ та продовжити кар'єру в англійському Евертоні. У Динамо вже знайшли заміну Миколенку, якщо його трансфер відбудеться.
Дубінчак замінить Миколенка
Якщо Динамо та Евертон домовляться про перехід Миколенка, то кияни підсилять склад гравцем Дніпра-1 Владиславом Дубінчаком.
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Динамо вже взимку може дострокового повернути Дубінчака з оренди у Дніпрі-1.До уваги. 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Він виступав за львівські Карпати й проводить другий сезон поспіль в оренді у Дніпрі-1. У складі Динамо Владислав досі не дебютував.
Що відомо про трансфер Миколенка
- Інформація про те, що Миколенко покине Динамо, з'явилася 14-го грудня. Спершу не було інформації про клуб, в який може перейти 22-річний українець.
- Повідомлялося, що Віталій може перейти в Евертон. "Іриски" буцімто ще ведуть переговори з Динамо.
- За даними порталу Transfermarkt, вартість Миколенка складає 17 мільйонів євро. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 вересня 2025 року.
- У сезоні-2021/2022 він провів 21 матч за Динамо та віддав 3 результативні передачі.