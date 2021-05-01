Динамо зіграє з Ворсклою без декількох ключових футболістів

Київське Динамо вирушило на виїзний матч у Полтаву, де зустрінеться проти Ворскли. Відразу декілька лідерів немає у заявці.

У 24 турі київський клуб зіграє проти Ворскли, яка продовжує боротись за потрапляння у єврокубки. Головний наставник Динамо Мірча Луческу не взяв у Полтаву трьох лідерів команди.

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Хто відсутній у заявці

Віктор Циганков

Олександр Андрієвський

Сергій Сидорчук

Капітан динамівців пропускає зустрічі через незначне пошкодження. Клуб зі столиці України вже спокійно дограє сезон. Динамо у попередньому турі з Інгульцем оформило дострокове чемпіонство. Тому тренерський штаб може давати додатковий відпочинок лідерам команди.

У заявці команди включений 21-н футболіст. У Полтаву полетіли 19 гравців головної команди, а ще два футболісти будуть у заявці з дублюючого складу.

Матч 24 туру УПЛ Ворскла – Динамо відбудеться 2 травня о 19:30.