Динамо зіграє незвичний матч на зимових зборах в Іспанії

Динамо офіційно оголосило про зміни, що відбулися у графіку контрольних матчів команди під час зимового збору в Іспанії. Матч із Мурсією, який було заплановано на 19 січня, перенесено на 25 січня.

Планувалося, що 19 січня підопічні Мірчі Луческу проведуть перший товариський матч. Однак гра проти Мурсії перенесена на 25 січня і вже не буде першою.

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Ігрову підготовку кияни почнуть 21 січня проти збірної вільних агентів Іспанії. Ця команда і стала четвертим суперником Динамо, про яку раніше не повідомлялося.

Розклад товариських матчів Динамо в Іспанії

21 січня, 12:00 – збірна вільних агентів Іспанії

22 січня, 18:00 – Расінг Люксембург

25 січня, 18:00 – Мурсія

27 січня, 12:00 – Буде-Глімт

Усі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо Київ у ютубі.