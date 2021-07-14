Динамо зіграє матч з європейською топ-командою "за закритими дверима"
14 липня 2021 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:inter-news.it
Київське Динамо зустрінеться з чемпіоном Італії з футболу в товариському матчі. "Біло-сині" зіграють з Інтером 14 серпня.
Контрольна зустріч пройде в околицях Мілана і за закритими дверима.
До слова Перевірка для Луческу: Динамо зіграє з переможцем Ліги Європи
Цікаво, що 14 серпня – базовий день 4-го туру УПЛ. У киян запланований виїзний матч проти Інгульця.
Поєдинок проти Динамо стане останнім спарингом Інтера перед стартом у Серії А.
Динамо проводить потужні збори
- Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу вирішив продовжити термін збору в Австрії через перенесення матчу за Суперкубок на вересень. Також Динамо пропустить перший тур УПЛ.
- Кияни раніше домовилися про проведення контрольних матчів з Сьоном, Ніццою, Атлетіком Більбао, Вільярреалом, французьким Евіаном (15 липня) і швейцарським Етуалем (18 липня).