Динамо зіграє додаткові матчі з турецькими грандами: суперники та дата матчів

Київське Динамо зіграє контрольний матч з Бешикташем, повідомив головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Зустріч відбудеться в серпні в Стамбулі.

Зазначається також, що точна дата гри поки невідома.

До слова Динамо вперше програло у міжсезоння, Шкурін забив у третьому матчі поспіль: відео

Крім того, можливе проведення спарингу між Динамо і інший стамбульської командою – Фенербахче. Можливі терміни цього матчу також поки не названі.

Також раніше повідомлялося про те, що Динамо проведе спаринг з міланським Інтером в Італії.

Результати Динамо на зборах