Динамо зіграє додаткові матчі з турецькими грандами: суперники та дата матчів
18 липня 2021 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:Ajans Besiktas
Київське Динамо зіграє контрольний матч з Бешикташем, повідомив головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Зустріч відбудеться в серпні в Стамбулі.
Зазначається також, що точна дата гри поки невідома.
До слова Динамо вперше програло у міжсезоння, Шкурін забив у третьому матчі поспіль: відео
Крім того, можливе проведення спарингу між Динамо і інший стамбульської командою – Фенербахче. Можливі терміни цього матчу також поки не названі.
Також раніше повідомлялося про те, що Динамо проведе спаринг з міланським Інтером в Італії.
Результати Динамо на зборах
- На других зборах кияни вже провели контрольні матчі зі Серветтом (1:1), Сьйоном (2:0), Евіаном (3:0) та Ніццою (1:2).
- Попереду на підопічних Мірчі Луческу чекають протистояння з Етуалем (18 липня) та Атлетіком (20 липня). Також у динамівців заплановані поєдинки з Вільяреалом (26 липня) та Інтером (14 серпня).