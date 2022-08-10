Динамо зіграє з Бенфікою в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо зуміло пробитися в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там команда зіграє проти португальської Бенфіки.

Динамо зуміло здолати Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Але визначати переможця пари командам довелося в овертаймі, де кияни виявилися сильнішими, двічі забивши.

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Ще перед першим матчем проти Штурму в УЄФА вирішили провести жеребкування, щоб визначити, з ким зіграє Динамо, якщо зуміє пройти австрійську команду. Жереб вивів кияни на переможця пари Бенфіка – Мідтьюлланн.

Бенфіка в обох матчі зуміла перемогти свого суперника. В Лісабоні "орли" розгромили данський клуб з рахунком 4:1. А на виїзді святкували перемогу з рахунком 3:1. В обох матчах зіграв український нападник Роман Яремчук. Але він виходив на поле у другому таймі. І в другому матчі навіть відзначився результативною передачею.

Перший матч Динамо проти Бенфіки відбудеться 16 або 17 серпня. Матч-відповідь команди проведуть 23 або 24 серпня. Переможець пари вийде до групового етапу Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, вилетить до групового етапу Ліги Європи.

Варто нагадати, що в минулому сезоні команди грали між собою в групі Ліги чемпіонів. Тоді в Києві матч закінчився внічию 0:0, а в Лісабоні Бенфіка перемога 2:0. Перший гол в цьому матчі забив якраз Яремчук.