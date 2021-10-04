Динамо – єдиний клуб в Києві, – Суркіс різко висловився про переїзд Шахтаря в столицю

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував безгольову нічию з Шахтарем у матчі десятого туру УПЛ. Власник киян вважає, що Луческу в матчі проти Шахтаря зробив максимум.

Також Суркіс прокоментував боротьбу Шахтаря і Динамо за українських уболівальників Києва.

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"Після таких двох поразок 0:3 і 0:5 дуже важко психологічно налаштувати команду. Киянам величезне дякую за підтримку. Підтримували свою улюблену команду, яка все одно є єдиною в Києві, незважаючи на те, що граємо на одному стадіоні з Шахтарем", – сказав він.

Динамо і Шахтар з травня 2020 року спільно користуються центральною ареною України – НСК "Олімпійський".

Ігор Михайлович залишився задоволений нічиєю, яка зберегла відрив у три очки команди Луческу від підопічних Де Дзербі:

Я перш за все задоволений, що ми рівно рік не програємо в чемпіонаті України. Ми грали проти дуже сильної команди, яка грає в ЛЧ. Ми могли як виграти, так і програти. Я задоволений. Звичайно, краще було б три очки, відірватися від Шахтаря. Але все одно ми займаємо першу сходинку в таблиці.

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