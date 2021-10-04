Динамо – єдиний клуб в Києві, – Суркіс різко висловився про переїзд Шахтаря в столицю
Джерело:Профутбол
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував безгольову нічию з Шахтарем у матчі десятого туру УПЛ. Власник киян вважає, що Луческу в матчі проти Шахтаря зробив максимум.
Також Суркіс прокоментував боротьбу Шахтаря і Динамо за українських уболівальників Києва.
Як це було Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"
"Після таких двох поразок 0:3 і 0:5 дуже важко психологічно налаштувати команду. Киянам величезне дякую за підтримку. Підтримували свою улюблену команду, яка все одно є єдиною в Києві, незважаючи на те, що граємо на одному стадіоні з Шахтарем", – сказав він.Динамо і Шахтар з травня 2020 року спільно користуються центральною ареною України – НСК "Олімпійський".
Ігор Михайлович залишився задоволений нічиєю, яка зберегла відрив у три очки команди Луческу від підопічних Де Дзербі:
Я перш за все задоволений, що ми рівно рік не програємо в чемпіонаті України. Ми грали проти дуже сильної команди, яка грає в ЛЧ. Ми могли як виграти, так і програти. Я задоволений. Звичайно, краще було б три очки, відірватися від Шахтаря. Але все одно ми займаємо першу сходинку в таблиці.
Динамо – Шахтар: хронологія матчу
- На 9-й хвилині Де Пена, обігравшись з партнером, зліва увірвався в штрафну і пробив у ближню штангу. Вже через кілька секунд відповідь атака Шахтаря завершилася ударом Алана Патріка над поперечиною.
- На 17-й хвилині Бущан перевів через поперечину удар Степаненка головою. Незабаром Марлон отримав жовту картку за фол проти Вітінью і зрив атаки Динамо.
- На 28-й хвилині Марлос обвідним ударом відправив м'яч поруч з лівою штангою воріт Динамо. А Вітінью на 40-й хвилині пробив над поперечиною воріт Шахтаря. Через чотири хвилини бразилець, завершуючи контратаку Динамо, знову пробив вище.
- На 55-й хвилині Динамо розіграло штрафний. Циганков вирвався до воріт, але Пятов вчасно вийшов на перехоплення і прийняв на себе удар гравця Динамо.
- Боротьба йшла на кожній ділянці поля, а ось ударів по воротах практично не було. Шахтар володів перевагою в контролі над м'ячем і більше часу проводив на половині поля Динамо. Але все атаки "гірників" завершувалися на підступах до штрафної суперника.