Динамо взяло на збори найкращого форварда УПЛ Кулача
28 червня 2021 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Динамо
Київське Динамо взяло курс у Швейцарію, де чемпіони України проведуть свою підготовку до нового сезону. У заявці столичного клубу був включений колишній нападник Ворскли Владислав Кулач.
Заявка Динамо на збори
Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із собою у Швейцарію 29 футболістів. Слід відзначити появу колишнього нападника Ворскли Владислава Кулача та футболіста Колоса Дениса Антюха.
До теми Атлетік і Ніцца: Динамо назвало серйозних суперників для підготовки до сезону
- Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун
- Захисники: Сирота, Скорко, Сідклей, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Шабанов, Кравченко
- Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Лєднєв, Вербич, Андрієвський, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Коробенко, Н.Волошин, Антюх
- Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач
- Кулач вирішив кардинально змінити свою кар'єру та не продовжив контракт із Ворсклою. У складі полтавської команди у сезоні-2020/2021 зіграв 22 поєдинки, у яких наколотив 15 голів. Така результаивність нападника дозволила йому стати найкращим бомбардиром УПЛ.
На першому тренувальному зборі кияни проведуть чотири контрольні спаринги. Збори завершаться 7 липня.
Календар матчів Динамо (час київський)
- 1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)
- 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)
- 5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше
- 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)