Динамо встановило абсолютний антирекорд українських клубів у єврокубках
Джерело:Sport.ua
Динамо мінімально поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів і продовжило серію без забитих голів у єврокубках. У поєдинку проти каталонців кияни встановили абсолютний антирекорд серед українських клубів.
Суха серія Динамо
У грі з Барселоною Динамо продовжило свою безгольову серію у єврокубках вже до 457 хвилин. Це найтриваліша безгольова серія серед українських клубів на європейській арені.
Як це було Динамо поступилося Барселоні, пропустивши єдиний гол в матчі: відео
На 70-й хвилині гри на "Камп Ноу" Динамо перевершило власний антирекорд. Кияни не забивали у єврокубках 387 хвилин з 11 грудня 1991 року до 15 квітня 1992-го.
Динамо побило антирекорд Дніпра, встановлений у 1988 році. Дніпряни у період з 1985 року до 1988-го не забивали протягом 430 хвилин.
Попередній гол "біло-синіх" на європейській арені датований 21 лютого 2021 року. Тоді в 1/16 фіналу Ліги Європи кияни здолали Брюгге 1:0.
Поки останній гол Динамо на європейській арені на рахунку Віталія Буяльського.
Безгольові серії українських клубів у єврокубках / Таблиця Sport.ua
На груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 Динамо зіграло три матчі:
- Динамо – Бенфіка 0:0
- Баварія – Динамо 5:0
- Барселона – Динамо 1:0
Кияни з одним балом посідають останнє місце в групі E. Наступний матч у Лізі чемпіонів "динамівці" зіграють 2 листопада проти Барселони в Києві.