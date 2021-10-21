Динамо встановило абсолютний антирекорд українських клубів у єврокубках

Динамо мінімально поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів і продовжило серію без забитих голів у єврокубках. У поєдинку проти каталонців кияни встановили абсолютний антирекорд серед українських клубів.

Суха серія Динамо

У грі з Барселоною Динамо продовжило свою безгольову серію у єврокубках вже до 457 хвилин. Це найтриваліша безгольова серія серед українських клубів на європейській арені.

Як це було Динамо поступилося Барселоні, пропустивши єдиний гол в матчі: відео

На 70-й хвилині гри на "Камп Ноу" Динамо перевершило власний антирекорд. Кияни не забивали у єврокубках 387 хвилин з 11 грудня 1991 року до 15 квітня 1992-го.

Динамо побило антирекорд Дніпра, встановлений у 1988 році. Дніпряни у період з 1985 року до 1988-го не забивали протягом 430 хвилин.

Попередній гол "біло-синіх" на європейській арені датований 21 лютого 2021 року. Тоді в 1/16 фіналу Ліги Європи кияни здолали Брюгге 1:0.

Поки останній гол Динамо на європейській арені на рахунку Віталія Буяльського.



Безгольові серії українських клубів у єврокубках / Таблиця Sport.ua

На груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 Динамо зіграло три матчі:

Динамо – Бенфіка 0:0

Баварія – Динамо 5:0

Барселона – Динамо 1:0

Кияни з одним балом посідають останнє місце в групі E. Наступний матч у Лізі чемпіонів "динамівці" зіграють 2 листопада проти Барселони в Києві.