Чи зможе Динамо за підтримки рідних трибун здолати Вільярреал в 1/8 фіналу ЛЄ: прогноз

У четвер, 11 березня, Динамо зіграє домашній поєдинок проти Вільярреала у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Динамо – Вільярреал: перед матчем

Справи у суперника Динамо складаються не найкращим чином. Вільярреал зазнав двох поразок поспіль у Ла Лізі проти Атлетіко (0:2) та Валенсії (2:1).

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У цих двох поєдинках "жовта субмарина" лише одного разу вражала ворота, а от пропустила аж 4 голи. Вільярреал вже протягом 8 турів не знає смаку перемог. Зараз команда Унаї Емері йде 7-ю із 37 очками.

Ситуація Динамо у внутрішньому чемпіонаті є куди кращою. Кияни лідирують у таблиці, випереджаючи другий Шахтар на 4 пункти. У минулому турі підопічні Мірчі Луческу впевнено розгромили Минай (3:0).

Під питанням участь у матчі лідера "динамівців" Віктора Циганкова. Начебто футболіст таки зможе допомогти команді у важливому поєдинку.

Динамо та Вільярреал двічі зустрічались на футбольному полі. Ставалось це у 2005 році в 1/16 фіналу Кубка УЄФА (тепер Ліга Європи). Тоді у першій зустрічі кияни на власному полі розійшлись "сухою" нічиєю 0:0, а на виїзді в Іспанії поступились супернику 2:0.

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Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Вільярреал відбудеться у Києві 11 березня. Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" пролунає о 19:55.

Попри те, що Динамо грає на власному полі, але букмекери віддають перевагу Вільярреалу. На перемогу іспанців стоїть коефіцієнт 1,98. А от на звитягу киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,15. Нічия у цій зустрічі двох непоступливих команд теж не є виключенням – 3,50.

Підопічним Луческу потрібно робити перевагу у рахунку перед виїзним матчем. Тому було б непогано, якби "динамівці" завершили матч із цифрами на табло 2:0 на свою користь. Такий рахунок у протистоянні оцінений у 20,00.

Експерти схиляються до того, що матч завершиться мінімальною перемогою "жовтої субмарини" 0:1 – 6,20. На такий же рахунок, але на користь українського клубу стоїть коефіцієнт 10,00.

Швидше за все українські фанати на трибунах НСК "Олімпійський" будуть засмучені першим взяттям воріт. Букмекери віддають перевагу Вільярреалу у першому забитому м'ячі у зустрічі – 1,66. На те, що киян першим вдасться засмутити голкіпера іспанського клубу – 2,65. Не слід вболівальникам розраховувати і на червону картку – 1,17.

Хто ж може стати автором голу? Жерар Морено може забити гол у ворота Динамо – 2,20. Також у воротах киян може відзначитись Пако Алькасер – 2,55.

Хто може забити за столичний клуб? Артем Бєсєдін – 3,75. Якщо румунський фахівець дасть шанс Віктору Циганкову вийти у матчі, то лідер киян буде намагатись бути на полі максимально ефективним та стати автором голу – 3,25.