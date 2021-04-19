Динамо відпускає "кришталевого" легіонера з Брайтона

Київське Динамо не планує далі тримати у своєму складі румунського півзахисника Тудора Белуце. Футболіст після закінчення оренди повернеться в Англію.

Мінус один легіонер

Трансфер Тудора Белуце у столичний клуб не можна назвати вдалим. Футболіст майже не показав себе у складі киян та ще й більшість часу був у лазареті команди черед травми.

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Головний наставник Динамо Мірча Луческу розповів, чи буде клуб продовжувати оренду легіонера. У розмові з румунською пресою спеціаліст заявив, що півзахисник відпрацює угоду та повернеться в англійський Брайтон. Кияни не будуть використовувати опцію викупу, яка є у контракті футболіста.

Гравець ще має чудовий шанс стати чемпіоном України. Динамо за 4 тури до завершення сезону йде лідером УПЛ. Кияни після перемоги над прямим конкурентом Шахтарем вже однією рукою вдягнули на себе золоті нагороди чемпіонату.

Він був травмований. Йому зробили операцію через невеликий перелом. Белуце не пощастило, дуже не пощастило. Звичайно, Тудор буде грати у нас до кінця і завершить сезон. Все, що я можу зараз зробити, так це побажати йому знайти клуб, в якому будуть його розуміти, де він буде здоровий,

– розповів румунський тренер.