Динамо відправило в Чорноморець одразу 12 орендованих футболістів

Чемпіон УПЛ минулого сезону Динамо досягло угоди з новачком УПЛ Чорноморцем про перехід в клуб з Одеси групи футболістів столичного клубу.

Трансферний бум

"Моряками" стали воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.

До слова Молодий талант Динамо може стати одноклубником Роналду

Всі гравці будуть виступати за одеський клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/2022. Додамо, що перший матч в новому чемпіонаті України Чорноморець проведе 25 липня, коли на виїзді зіграє з чернігівської Десною.

Ультрас Чорноморця проти Динамо