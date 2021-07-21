Динамо відправило в Чорноморець одразу 12 орендованих футболістів
21 липня 2021 , 16:07Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Чемпіон УПЛ минулого сезону Динамо досягло угоди з новачком УПЛ Чорноморцем про перехід в клуб з Одеси групи футболістів столичного клубу.
Трансферний бум
"Моряками" стали воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.
До слова Молодий талант Динамо може стати одноклубником Роналду
Всі гравці будуть виступати за одеський клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/2022. Додамо, що перший матч в новому чемпіонаті України Чорноморець проведе 25 липня, коли на виїзді зіграє з чернігівської Десною.
Ультрас Чорноморця проти Динамо
- 17 липня фанати Чорноморця прибули на тренувальну базу клубу, аби поспілкуватися з керівництвом та гравцями команди. Невдоволення фанатського активу одеситів викликало призначення головного тренера.
- Тренер Юрій Мороз перебрався з ліквідованої молодіжної команди Динамо в Чорноморець. Цей факт не сподобався ультрас клубу.
- Головна вимога уболівальників – тренери та гравці, що мають відношення до київського клубу, повинні залишити команду до початку чемпіонату.
- В іншому випадку ультрас залишають за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі. Фанати натякнули, що у випадку відхилення вимог "моряки" прийматимуть суперників поза межами Південної Пальміри.