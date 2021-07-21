Трансфер під питанням

За інформацією джерела, цей інтерес поки що проявляється на рівні розмов агентів.

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Також повідомляється, що в даному можливому трансфері багато підводних каменів. Юве готовий заплатити за гравця не більше 3 мільйонів євро, що навряд чи й влаштує керівництво Динамо.

Також багато що залежатиме від можливого відходу Георгія Бущана, інтерес до якого після Євро-2020 приписували ряду клубів.

Зараз Нещерет відновлюється від травми плеча, але в Італії не зважають на цей фактор. Наразі інтерес до нього перебуває лише на стадії розмов, але якщо переговори перейдуть в активнішу фазу, то Юве готовий інвестувати у воротаря попри пошкодження.

Що відомо про Нещерета

19-річний Нещерет є вихованцем Динамо. У минулому сезоні він провів за клуб чотири матчі і пропустив шість м'ячів. Його контракт з клубом діє до 31 січня 2025 року.