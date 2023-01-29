Мінус легіонер для Динамо: Луческу відправив гравця збірної Польщі в оренду до свого сина

Грецький ПАОК вирішив запросити до себе правого захисника киян Томаша Кендзьору. Футболіст пробуде в оренді до літа 2023 року.

Минулого літа українські футбольні клуби втратили багатьох легіонерів. Через розв'язану Росією війну іноземці отримали від ФІФА право розривати угоди з командами УПЛ на сезон 2022-2023 в односторонньому порядку.

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Ледь не єдиним легіонером Динамо, який залишився в клубі, був поляк Томаш Кендзьора. Втім цієї зими і він вирішив продовжити свою кар'єру за кордоном.

Офіційний сайт "біло-синіх" повідомляє, що 28-річний правий захисник відправляється в оренду до грецького ПАОКа. Термін дії угоди розрахований до кінця цього сезону, тоді як контракт Томаша з Динамо діє до літа 2024 року.

Цікаво, що клуб із Салонік наразі тренує син головного тренера киян Мірчі Луческу – Разван. Після 19-ти турів у чемпіонаті Греції ПАОК йде на четвертому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на п'ять балів.

. Взимку гравцем ПАОКа також став ексфутболіст Шахтаря та Металіста Тайсон, який не зміг заграти у Інтернасьоналі.

Кендзьора став гравцем киян у 2017 році, перейшовши з Леха. Після початку повномасштабного вторгнення захисник повернувся до рідного клубу на правах оренди на півсезону і допоміг команді стати чемпіоном.

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Втім влітку вирішив залишитись в Динамо. Всього за киян поляк зіграв 116 матчів, забившив 5 голів. Разом з "біло-синіми" Томаш виграв УПЛ, двічі вигравав Кубок України та тричі – Суперкубок.