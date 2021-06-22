Динамо віддало в оренду гравця з найвищою зарплатою в клубі

Київське Динамо оголосило, що данський півзахисник Міккель Дуелунд наступний сезон проведе в оренді в клубі Неймеген з Нідерландів.

Дуелунд виступатиме за Неймеген до кінця сезону 2021/2022. Його контракт з київським Динамо чинний до літа 2023 року.

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"Футбольний клуб Динамо бажає Міккелю Дуелунду провести сильний сезон, вийти на новий рівень гри і стати одним з найкращих півзахисників чемпіонату Нідерландів", – йдеться в повідомленні про оренду гравця на сайті київського клубу.

Дуелунд та київське Динамо