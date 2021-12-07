Динамо з труднощами вилетіло на гру Ліги чемпіонів: все через старий літак

Київське Динамо 8 грудня зіграє на виїзді проти Бенфіки. "Біло-сині" з труднощами вилетіли у Португалію на матч Ліги чемпіонів.

Проблеми ще до матчу

Київський клуб із чотиригодинним запізненням вилетів у Португалію. Все через технічні неполадки літака через старість та великий термін експлуатації транспорту.

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Команді довелось чекати на заміну борту. Через це тренерський штаб вніс корективи у підготовку киян до поєдинку Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу взяв із собою у Лісабон 23-х футболістів. Також з головною командою у Португалію вилетів юнацький склад.

Заявка Динамо

Воротарі: Бойко, Бущан.

Бойко, Бущан. Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.

Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов. Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.

Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв. Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Динамо без надій полетіли у Лісабон

Матчем проти Бенфіки кияни завершать свої виступи у єврокубках цього сезону. У "біло-синіх" вже немає шансів на вихід бодай у Лігу Європи.

Підопічні Мірчі Луческу замикають групу Е, маючи у своєму активі лише одне очко. Якраз цей один бал кияни здобули у домашній грі проти португальського клубу.

Клуб Романа Яремчука спробує обіграти Динамо та буде сподіватись на перемогу Баварії над Барселоною. При таких розкладах "орли" зможуть вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Відставання португальців від каталонської команди, яка йде другою у таблиці, лише два пункти.

Клуб із Мюнхена є лідером групи та вже давно гарантував собі місце у Лізі чемпіонів – 15 очок.

. Матч останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.