Динамо з труднощами вилетіло на гру Ліги чемпіонів: все через старий літак
Джерело:Meta Ratings
Київське Динамо 8 грудня зіграє на виїзді проти Бенфіки. "Біло-сині" з труднощами вилетіли у Португалію на матч Ліги чемпіонів.
Проблеми ще до матчу
Київський клуб із чотиригодинним запізненням вилетів у Португалію. Все через технічні неполадки літака через старість та великий термін експлуатації транспорту.
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Команді довелось чекати на заміну борту. Через це тренерський штаб вніс корективи у підготовку киян до поєдинку Ліги чемпіонів.
Мірча Луческу взяв із собою у Лісабон 23-х футболістів. Також з головною командою у Португалію вилетів юнацький склад.
Заявка Динамо
- Воротарі: Бойко, Бущан.
- Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
- Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.
- Форварди: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.
Динамо без надій полетіли у Лісабон
Матчем проти Бенфіки кияни завершать свої виступи у єврокубках цього сезону. У "біло-синіх" вже немає шансів на вихід бодай у Лігу Європи.
Підопічні Мірчі Луческу замикають групу Е, маючи у своєму активі лише одне очко. Якраз цей один бал кияни здобули у домашній грі проти португальського клубу.
Клуб Романа Яремчука спробує обіграти Динамо та буде сподіватись на перемогу Баварії над Барселоною. При таких розкладах "орли" зможуть вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Відставання португальців від каталонської команди, яка йде другою у таблиці, лише два пункти.
Клуб із Мюнхена є лідером групи та вже давно гарантував собі місце у Лізі чемпіонів – 15 очок.До уваги. Матч останнього 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.