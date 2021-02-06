Динамо – Шкендія: онлайн-трансляція матчу

Джерело:24 канал
Київське Динамо проведе передостанній матч на зимових зборах у Туреччині. У суботу, 6-го лютого, кияни проведуть контрольний матч проти Шкендії (Північна Македонія).
Поєдинок Динамо та Шкендії мав відбутися 7-го лютого. Проте матч перенесли на 6-е лютого.
Дивіться також Динамо через безглузду помилку втратило перемогу в матчі з ЦСКА 1948 Софія: відео
Початок гри Динамо – Шкендія о 16:00 за київським часом. Подивитися матч у прямій трансляції можна на клубному ютуб-каналі Динамо.
Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині