Чи зможуть кияни розпочати переможну серію на зборах: онлайн-трансляція матчу Динамо – Шкендія

У п'ятницю, 9 лютого, київське Динамо проведе черговий поєдинок на тренувальних зборах. Суперником підопічних Шовковського буде Шкендія з Північної Македонії.

Матч відбудеться в турецькому місті Белек на стадіоні "Arcadia Sport Complex". Стартовий свисток пролунає о 16:00, повідомляє 24 Канал.

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Екватор підготовки Динамо до другої частини УПЛ

Київське Динамо розпочало другу частину зимових зборів у Туреччині впевненою перемогою над латвійською Лієпаєю з рахунком 5:2. Загалом у міжсезонні підопічні Олександра Шовковського демонструють не найкращі результати, вони провели 5 поєдинків, у яких двічі тріумфували та зазнали трьох поразок.

Чинний бронзовий призер чемпіонату Північної Македонії є вже традиційним суперником для киян під час зимової паузи. Матч між Динамо та Шкендією стане третім поєдинком для команд за останні 4 роки. У попередніх двох кияни перемагали мінімально з однаковим рахунком 1:0.

Дивіться відеотрансляцію матчу Динамо – Шкендія

Зазначимо, що після цього поєдинку в Динамо заплановано ще 5 спарингів, останній з яких має відбутися 17 лютого проти молдавського Шерифа.

. Перший офіційний матч у 2024 році кияни зіграють 25 лютого на виїзді проти Металіста 1925. Наразі підопічні Олександра Шовковського посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають 3 матчі в запасі в порівнянні з лідером чемпіонату.