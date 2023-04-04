Динамо та Шахтар "полюють" за 19-річним талантом: Рух не ведеться на інтерес грандів
Джерело:Вацко Live
Гранди українського футболу Динамо та Шахтар включились у гонку за 19-річного таланта львівського Руха Марка Сапугу. Рух ж увімкнув режим "гонорової львівської панянки".
Львівський клуб не планує завчасно продавати одного із своїх талантів. Марку Сапузі лише 19 років, тому керівництво Руха хоче зберегти його у команді бодай на сезон, аби підійняти його трансферну вартість.
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Не хочуть прощатись із своєю молоддю
Загалом львів'яни не готові найближчим часом прощатись зі своїми молодими футболістами.
Рух після 18 зіграних матчів йде у зоні вильоту в Першу лігу. Підопічні Віталія Пономарьова, який донедавна очолював юнацьку команду, мають у своєму активі 17 балів. Це лише на 4 очки менше, аніж має у своєму доробку аутсайдер УПЛ Львів.
Щоб вийти із небезпечної зони потрібно, аби жоден із найближчих суперників (Верес, Металіст та Чорноморець) не набрав жодного балу, а Рух здобув бодай одну перемогу. Адже відставання від безпечного 12-го місця складає лише один пункт.
Шахтар продовжує лідирувати в УПЛ, а Динамо йде на 4-му місці.
Що відомо про Марка Сапугу
- Розпочав свою кар'єру в УФК Львів, який грає на позиції опорника.
- У вересні 2020-го перебрався у структуру Руху, де виступав за команду U-19.
- У жовтні наступного року вже доєднався до головної команди львівського клубу.
- У поточному сезоні провів вже 14 матчів в УПЛ, де забив один гол та віддав один асист. Також відіграв 5 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА.