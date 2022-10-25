Динамо, Шахтар, Дніпро та Карпати увійшли у престижний європейський рейтинг

Чотири українські клуби можуть похвалитись великою кількістю своїх вихованців у найкращих європейських чемпіонатах. Ба більше, гранди УПЛ навіть входять у топ-5 рейтингу

Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував звіт, присвячений питанню підготовки футболістів до гри на професійному рівні. У ньому згадались і українські клуби.

Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Так, аналітики провели дослідження кількості вихованців клубів, які нині виступають за команди топ-31 ліг у Європі. Почесне третє місце у цьому рейтингу займає Динамо.

Згідно зі звітом у цих чемпіонатах зараз грає 72 вихованці киян (з них 17 – у самому Динамо). У свою чергу Шахтар замикає топ-п'ятірку цього рейтингу.

Аж 64 вихованці донецького клубу виступають у лігах топ-31, а у самому Шахтарі таких футболістів 14). Очолюють список амстердамський Аякс (85 гравців) і лісабонська Бенфіка (73).

Читайте також Смішна пропозиція: Суркіс пояснив, чому відмовився продавати Циганкова

ТОП-ДЕСЯТКА РЕЙТИНГУ

МІСЦЕ КОМАНДА КРАЇНА КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ 1 Аякс Нідерланди 85 2 Бенфіка Португалія 73 3 Динамо Київ Україна 72 4 Динамо Загреб Хорватія 69 5 Шахтар Україна 64 6 Партизан Сербія 63 7 Реал Мадрид Іспанія 60 8 Црвена Звезда Сербія 60 9 Барселона Іспанія 59 10 Спортинг Португалія 58

Цікаво, що до топ-сотні увійшли ще два українських клуби. На 53 місці розташувався Дніпро, який дав дорогу у футбол 30 своїм вихованцям із нині найкращих європейський ліг. А на 79 позиції опинилися Карпати (26 футболістів). Цікаво, що у цьому рейтингу вони випереджають такі імениті команди як Рома, Баєр та Інтер.