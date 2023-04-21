Від Мілевського до Левандовського: хто забив найбільше голів у матчах між Динамо та Шахтарем
Напередодні Всеукраїнського дербі згадуємо найрезультативніших футболістів дуелі. На горі рейтингу переважну більшість складають гравці "гірників", але очолює його динамівець.
У суботу в рамах 22 туру чемпіонату України пройде Класичне дербі – Динамо прийме Шахтар. Кияни наразі далекі від боротьби за чемпіонство, адже відстають від "гірників" аж на 12 очок.
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Тим не менше, битви між принциповими суперниками завжди були напруженими і нерідко дарували чимало голів. 24 канал пропонує згадати головних бомбардирів Класичного за часів незалежності України.
Мілевський на горі
Лідером цього рейтингу є екснападник Динамо Артем Мілевський. Уродженець Білорусі аж 8 разів розписався у воротах Шахтаря, три з цих голів він забив у Суперкубках.
Всього на один м'яч від нього відстали бразильці Діого Рінкон та Алекс Тейшера. Перший запалював у стані киян в 00-і, тоді як Тейшейра протягом всіх сезонів у Шахтарі (2010-2015) кожного року відзначався у Класичному.
Ще дев'ятьом гравцям вдавалось забити 6 голів у дербі. З боку Шахтаря це робили Андрій Воробей, Жадсон, Луїс Адріано, Едуардо та Марлос. У свою чергу за динамівців у Класичному стільки м'ячів забивали Андрій Шевченко, Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко.
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КЛУБ
|ГОЛИ
|1
|Артем Мілевський
|Динамо
|8
|2
|Діого Рінкон
|Динамо
|7
|3
|Алекс Тейшейра
|Шахтар
|7
|4
|Андрій Воробей
|Шахтар
|6
|5
|Андрій Шевченко
|Динамо
|6
|6
|Жадсон
|Шахтар
|6
|7
|Олег Гусєв
|Динамо
|6
|8
|Едуардо
|Шахтар
|6
|9
|Луїс Адріано
|Шахтар
|6
|10
|Андрій Ярмоленко
|Динамо
|6
|11
|Марлос
|Шахтар
|6
|12
|Жуніор Мораес
|Динамо/Шахтар
|6
|13
|Сергій Ребров
|Динамо
|5
|14
|Маріуш Левандовський
|Шахтар
|5
|15
|Факундо Феррейра
|Шахтар
|5
|16
|Алан Патрік
|Шахтар
|5
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Унікальне досягнення Мораеса
Також шість разів у матчах між Динамо та Шахтарем відзначався Жуніор Мораес. Втім бразило-українець забивав у складі обох команд – один м'яч за киян і п'ять за донеччан.
Невелика ймовірність того, що найближчим часом до цього рейтингу хтось ще доєднається. Всі вище зазначені гравці або вже завершили кар'єру, або поїхали з України. Найближчими з чинних гравців є Віталій Буяльський та Денис Гармаш, які забили по три м'ячі.