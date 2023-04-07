Віртуальне задоволення: Динамо та Шахтар будуть представлені в новій грі EA Sports FC
Джерело:Твітер Динамо Київ
Українські вболівальники можуть видихнути з полегшенням. Динамо та Шахтар будуть представлені у найпопулярнішому футбольному симуляторі.
Українські гранди будуть представлені в новій грі EA Sports FC. Динамо та Шахтар, скоріше за все, стануть єдиними представниками нашої держави у футбольному симуляторі.
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Все з часом
Української Прем'єр-ліги ліги фанати ще не дочекалися, проте EA Sports FC потішила футбольних українських вболівальників додаванням у гру Динамо та Шахтаря. Більше нових цікавих деталей варто очікувати від EA уже у липні.
ЕА змінила назву популярного футбольного симулятора FIFA. Видавець не зміг домовитись про продовження співпраці з керівним футбольним органом. Гра під брендом EA Sports FC збереже всі основні особливості серії, включаючи ліцензовані турніри та клуби.Співпраця між EA Sports та ФІФА припинилася після виходу гри, присвяченої жіночому чемпіонату світу-2023.
Українські клуби в FIFA 23
- "Сила" донецького Шахтаря була оцінена у FIFA 23 у 3 можливих зірки з 5, а от київського Динамо у 3,5.
- Після зимової трансферної кампанії гравцями з найвищим рейтингом у складі Шахтаря стали такі футболісти як: Тарас Степаненко (78), Андрій Пятов (75) та Лассіна Траоре з Миколою Матвієнком (по 74). У Динамо – Микола Шапаренко (77), Віталій Буяльський (76) та Сергій Сидорчук з Георгієм Бущаном (по 75).
- Найперспективніші гравці Динамо у грі: Микола Шапаренко (може розвинутись до 84), Денис Попов (може розвинутись до 83) та Антон Царенко (може розвинутись до 81), а у складі Шахтаря – це Лассіна Траоре (може розвинутись до 84), Віктор Корнієнко (може розвинутись до 81), а також Георгій Судаков, Анатолій Трубін та Валерій Бондар (усі можуть розвинутись до 80).