Вистріл собі в ногу: відео дикого фейлу Попова, який коштував Динамо очок в Лізі Європи
Підопічні Мірчі Луческу були близькі до здобуття своїх перших балів в ЛЄ. Втім, фатальна помилка центрбека загнала команду у безнадійне становище.
Динамо відіграло поєдинок третього туру Ліги Європи 2022-2023. Суперником киян був французький Ренн, пише 24 канал.
Як це було Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо
Французи були фаворитами матчу і відкрили рахунок вже в середині першого тайму. Динамо ж змогло відповісти ще до перерви і було близько до нічиєї. Втім, киян сильно підвів Денис Попов.
Центрбек невдало виніс м'яч біля власного карного майданчика і потрапив у груди Дуе. Нападник Ренна спокійно вийшов тет-а-тет з Бойком і пробив у вільний кут воріт.
Відео дикої помилки Попова:
Це вже третя поразка киян в цій Лізі Європи. Динамо залишається на останньому місці в квартеті та майже втрачають шанси на вихід у плей-офф ЛЄ.
Читайте також Валідольна гра проти команди з Ліхтенштейна: Дніпро-1 не зміг обіграти Вадуц – відео голів
Вже за тиждень підопічні Луческу зможуть взяти реванш у Ренна у номінально домашньому матчі. Лідером групи став Фенербахче, який у паралельній грі переміг АЕК (2:0).
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0