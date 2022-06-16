Динамо проведе два благодійні матчі проти клубів із Швейцарії

Київське Динамо продовжує своє благодійне турне на підтримку України. "Біло-сині" зустрінуться на футбольному полі проти двох команд із Швейцарії.

Відновлюють благодійне турне

Один із лідерів УПЛ буде далі збирати кошти на потреби українців через футбольні поєдинки. Динамо вдалось домовитись про два благодійні матчі. Першим суперником "біло-сині" стане швейцарський Івердон Спорт.

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Поєдинок під егідою "Play for Peace. Stop the War" відбудеться 26 червня. Стартовий свисток на міському стадіоні в Івердон-ле-Бені пролунає о 17:00 за Києвом.

Через три дні Динамо проведе свій другий матч проти футбольного клубу Лозанна Спорт. 29 червня футболісти вийдуть на футбольне поле арени "Стад де ля Тюільєр" о 21:00 за київським часом.

Що відомо про майбутніх суперників Динамо

Івердон Спорт виступає другій за силою лізі Швейцарії. У Challenge Лізі за 36 турів заробив 44 пункти та став восьмим серед 10 клубів чемпіонату.

Лозанна Спорт виступає у швейцарській Суперлізі. За підсумками сезону-2021/2022 посів останнє 10-те місце. За 36 турів команда здобула лише 22 очки. Сам клуб заснований у 1896 році.

Нагадаємо, що до матчів збірної України, Динамо провело благодійне турне, яке складалось із семи поєдинків. Підопічні Мірчі Луческу не знали смаку поразок, здобувши п'ять перемог, а у двох матчах розписали мирові. В останній зустрічі, яка відбулась 13 травня, динамівці розгромили в Естонії місцеву Флору (0:3).