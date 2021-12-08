Динамо привезе з Португалії нового футболіста: кияни підсилилися вихованцем Монако

Динамо відправилося у Португалію, щоб зіграти з Бенфікою у Лізі чемпіонів. Невідомо, чи кияни повернуться додому з очками, але точно привезуть нового гравця.

Динамо поповнилось алжирцем

Новим футболістом Динамо став алжирець Ноа Нехар. Вихованець французького Монако повідомив у своєму інстаграмі про підписання контракту з "біло-синіми".

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Велика гордість оголосити про підписання мого першого професійного контракту з Динамо. Дякуємо моїй сім'ї, моєму агентству VV Consulting та родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина,

– написав Нехар.

У своєму дописі алжирець поставав локацію Лісабон, де Динамо 8-го грудня зіграє з Бенфікою.



Ноа Нехар став гравцем Динамо / Фото instagram.com/noa_24_09

Новобранець Динамо виступатиме за юнацьку команду киян. Слід звернути увагу, що агентство VV Consulting створено у 2019 році колишнім віцепрезидентом Монако Вадимом Васильєвим.

VV Consulting представляє інтереси перспективного гравця Динамо Самби Діалло. Нещодавно Діалло уклав новий контракт з "біло-синіми" на 5 років.

. Матч групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо розпочнеться о 22:00. Кияни достроково вилетіли з єврокубків.