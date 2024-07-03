Динамо підписало півзахисника олімпійської збірної України

Віцечемпіон України здійснив четвертий вхідний трансфер у міжсезоння. "Біло-сині" підсилили свій склад Валентином Рубчинським.

Київське Динамо офіційно повідомило про підписання півзахисника Дніпра-1 на повноцінній основі. Угода з 22-річним футболістом розрахована до 30 червня 2028 року.

Читайте також Не смішіть Суркіса: італійський гранд визначився із сумою, яку готовий викласти за лідера Динамо

Кияни укріпили центр поля

Валентин Рубчинський є вихованцем академії Дніпра-1. За основну команду він виступав з літа 2022 року та сумарно встиг провести 72 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 9 асистів.

Кияни виграли конкуренцію за футболіста в низки інших клубів УПЛ. Повідомлялося, що півзахисником цікавилися також Шахтар, Карпати, Кривбас і Полісся.

Зазначимо, що Валентин Рубчинський став уже другим гравцем Дніпра-1, якого Динамо підписало в нинішнє трансферне вікно. Раніше до столиці перебрався Олександр Піхальонок.

. 22-річний новачок Динамо є гравцем олімпійської збірної України. Він провів за неї 3 поєдинки та ввійшов до заявки команди Руслана Ротаня на Ігри-2024.

Нагадаємо, що влітку "біло-сині" також презентували ще двох новачків – Максима Брагару з Чорноморця та Браяна Себальйоса з бразильської Форталези.