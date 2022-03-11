Динамо постане перед судом через борги за провальний трансфер

11 березня 2022 , 21:51
Читать новость на русском

Джерело:

bold.dk

Наступного тижня мало відбутись слухання у CAS у справі заборгованості Динамо перед Мідт’юлландом за трансфер нападника Міккеля Дуелунда.

Мітьюлланд поскаржився в CAS щодо боргів за трансфер Міккела Дуелунда. Цікаво, що футболіст так і не зміг нормально заграти у команді через травми.

Дивіться також Шахтар облаштовує тимчасовий притулок для біженців на "Арені Львів"

Однак слухання перенесли через війну в Україні. Повідомляється, що данський клуб не отримав повну суму за перехід гравця.

"Я можу підтвердити, що є справа щодо невиплати з боку київського Динамо, а також те, що вона дійшла до CAS. Разом з тим, я хотів би наголосити, що ми повністю розуміємо, що на рішення у цій справі доведеться почекати через жахливу ситуацію в Україн", – сказав менеджер з комунікацій Мідт'юлланда Мадс Хвійд Якобсен.

Що відомо про Дуелунда в Динамо

  • Влітку 2018 року Динамо оформило трансфер вінгера за 4 мільйони євро. Кияни вже встигли позбутися Дуелунда, однак всю обіцяну суму Мітьюлланду не виплатили. 
  • Трансфер Дуелунда виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, за 3 роки награв жалюгідні 26 матчів (3 голи), а минулого літа вирушив у оренду до Неймегена.
Автор: Юрій Семенюк