Динамо постане перед судом через борги за провальний трансфер

Наступного тижня мало відбутись слухання у CAS у справі заборгованості Динамо перед Мідт’юлландом за трансфер нападника Міккеля Дуелунда.

Мітьюлланд поскаржився в CAS щодо боргів за трансфер Міккела Дуелунда. Цікаво, що футболіст так і не зміг нормально заграти у команді через травми.

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Однак слухання перенесли через війну в Україні. Повідомляється, що данський клуб не отримав повну суму за перехід гравця.

"Я можу підтвердити, що є справа щодо невиплати з боку київського Динамо, а також те, що вона дійшла до CAS. Разом з тим, я хотів би наголосити, що ми повністю розуміємо, що на рішення у цій справі доведеться почекати через жахливу ситуацію в Україн", – сказав менеджер з комунікацій Мідт'юлланда Мадс Хвійд Якобсен.

Що відомо про Дуелунда в Динамо