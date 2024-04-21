Помстилися за поразку в першому колі: Динамо в більшості розгромило Полісся
У неділю, 21 квітня, відбувся центральний матч 25-го туру УПЛ між командами Динамо та Полісся. Підопічні Олександра Шовковського успішно продовжили свою безпрограшну серію.
Динамо – Полісся 3:0
- Голи: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльський, 77
- Вилучення: Кравець, 63 (П)
У першому колі амбітний дебютант УПЛ сенсаційно переміг одного з грандів українського футболу з рахунком 3:2. Для динамівців справою честі було обіграти житомирську команду у матчі-відповіді, пише 24 Канал.
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Впевнена перемога динамівців
Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського викликав великий інтерес у футбольних фахівців. На матч завітали головний тренер збірної України Сергій Ребров та екснаставник столичного клубу Мірча Луческу.
Кияни з перших хвилин захопили ініціативу та більше контролювали м'яч. На 32-й хвилині матчу "біло-сині" провели стрімку контратаку. Ярмоленко вивів Ваната на побачення з Кудриком, що призвело до взяття воріт. Цей гол став 12-м для форварда Динамо в нинішньому чемпіонаті.
На початку другого тайму господарі збільшили перевагу. На ударній позиції опинився Шапаренко, який красивим ударом пробив у дальню дев'ятку.
Через кілька хвилин "вовки" залишилися в меншості. Арбітр показав другу жовту картку захиснику Полісся Кравцю за грубу гру проти Буяльського.
Остаточну крапку в матчі поставив Буяльський. Активний пресинг динамівців на чужій половині поля завершився голом капітана. 3:0 – команда Шовковського взяла повноцінний реванш за поразку в першому колі.
Динамо і Полісся в турнірній таблиці
- Динамівці не знають гіркоти поразок вже у 14 матчах чемпіонату. В турнірній таблиці команда Шовковського на одне очко відстає від "гірників". Однак Шахтар зіграв на одну гру менше.
- Полісся після двох перемог зазнало поразки. Житомирська команда веде боротьбу за єврокубки. Після 25-ти зіграних матчів "вовки" займають шосте місце.
Відеоогляд матчу Динамо – Полісся