Олександрія – ЛНЗ 1:2

Голи: Копина, 16 – Наумець, 45+1, Ейнел, 82

У останніх чотирьох матчах Олександрія зазнала двох поразок, не здобувши жодної перемоги. Натомість ЛНЗ в минулому турі мінімально переміг Верес (1:0), пише 24 Канал.

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Безпорадний захист Олександрії

В дебюті матчу підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед. Після розіграшу кутового метушня в штрафному майданчику завершилася точним ударом Копини.

ЛНЗ відігрався у компенсований до першого тайму час. Грубою помилкою португальця Кампоса скористався Хобленко, який вивів сам на сам з голкіпером Наумця. Вінгер сповна скористався своїм шансом.

На цьому парад помилок гравців Олександрії не завершився. За вісім хвилин до кінця матчу бразилець "містян" Беззера виконав невдалу передачу на голкіпера, яку перехопив хавбек ЛНЗ Ейнел. Легіонер з Кабо-Верде холоднокровно пробив повз досвідченого Микиту Шевченка.

У час, що залишився, господарі поля не зуміли виправити становище. Матч завершився поразкою Олександрії з рахунком 1:2.

Турнірне становище команд

Олександрія не перемагає п'ять матчів поспіль. Поразка ускладнила турнірну ситуацію команди Ротаня. Лише п'ять очок віддаляють "містян" від зони перехідних матчів.

Черкаський ЛНЗ завдяки перемозі в Олександрії піднявся з 9 на 7 сходинку. У команди Олега Дулуба 32 очка у 25 матчах.

Відеоогляд матчу Олександрія – ЛНЗ