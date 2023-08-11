Ще й перенесуть матчі УПЛ: Динамо планує не повертатись в Україну через Лігу конференцій

Київський колектив готовий піти на хитрощі. Все залежить від успіхів на міжнародній арені.

Динамо планує не повертатись в Україну. До того ж столичний клуб намагатиметься перенести матчі Української Прем'єр-ліги.

Варте уваги Шанси завжди є: як часто Динамо проходило далі у єврокубках, поступившись з різницею в один м'яч

Головна проблема Луческу

Київський колектив намагається зіграти на власних інтересах, домовившись з іншими українськими клубами. Все заради того, аби гідно представити нашу державу на єврокубковій арені. Динамо не планує повертатися до України в разі виходу до "фіналу" кваліфікації до Ліги конференцій. Для цього киянам прийдеться пройти грецький Аріс, якому вони поступилися у першому поєдинку із рахунком 1:0. Наступний матч між командами датований на 17-е серпня, а проведуть вони його у Бухаресті (Румунія), на стадіоні "Джулешті". Тобто поєдинок стане для "біло-синіх" тільки номінально домашнім.

На цей тиждень у "бобрів" не заплановано матчів в рамках УПЛ, проте, якщо Динамо вийде здолати Аріс, то вони потраплять на переможця пари Нефтчі – Бешикташ (турки тріумфували у першому матчі з рахунком 1:3). Поєдинки четвертого і останнього відбіркового раунду Ліги конференцій повинні відбутися 24-го та 31-го серпня. Тобто на киян знову чекатимуть довгі переїзди, яки не переносить головний тренер команди Мірча Луческу, шукаючи в них одну із головних проблем нинішнього Динамо.

Таким чином, якщо кияни все ж потраплять у "фінал" кваліфікації, то вони не планують повертатись на терени України, аби уникнути переїздів та видати якнайкращий результат. Все б нічого, проте, як завжди, є одне "але". Між матчем-відповіддю з Арісом та потенційними поєдинками четвертого кваліфікаційного раунду на "біло-синіх" чекають дві грати в рамках УПЛ, а саме проти Чорноморця (20 серпня) та Вереса (26 серпня). Тому Динамо планує домовитись із одеським та рівненським колективами про перенесення матчів.

Динамо на старті УПЛ

Київський колектив зміг здобути дві перемоги з двох на початку чемпіонату України 2023/2024.

"Бобри" взяли гору Минаєм (4:1) та Оболонню (2:4), забивши по 4 м'ячі у двох поєдинках, проте не зігравши жодного "сухого" матчу. У грі проти "лисиць" безглузду червону картку отримав захисник "біло-синіх" Денис Попов, якого згодом багато за це критикували.

До складу столичного клубу повернувся Микола Шапаренко, який провів левову частину минулого сезону в лазареті через страшну травму, а також Андрій Ярмоленко, який став головним трансфером киян цього літа.

Наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши максимум можливих очок – 6. На одному рівні з киянами знаходяться також Рух та Олександрія, які також виграли дві стартові зустрічі.

Дніпро-1 та Ворскла, які мали зіграти між собою в першому турі Української Прем'єр-ліги, перенесли зустріч, оскільки на той час обидві команди виступали у відборі до єврокубків ("спортклубівці" в ЛЧ, а "зелено-білі" в ЛК).