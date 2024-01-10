Динамо підсилилось відкриттям збірної України, якого порівнювали із Мудриком

Київське Динамо анонсувало появу першого зимового новачка команди. Щоправда, ім'я та прізвище кияни не стали розкривати.

У соцмережах київського клубу запропонували уболівальникам зробити свої прогнози, хто буде першим новачком Динамо у 2024-му році. Хоча у ЗМІ вже назвали прізвище цього футболіста, яке поки кияни офіційно не підтвердили.

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"Біло-сині" зберігають інтригу.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Динамо підписало попередній контракт із 21-річним правим вінгером одеського Чорноморця Максимом Брагару. Тоді представник ЗМІ повідомив, що гравець дістанеться киянами безкоштовно, адже перейде до Динамо у статусі вільного агента. Начебто контракт Брагару із "моряками" спливає вкінці цього сезону-2023/2024 (дані Transfermarkt).

Видання "ТаТоТаке" повідомило, що Брагару дограє цей сезон у Чорноморці та приєднається до Динамо влітку 2024-го. Кияни ж уклали угоду з футболістом на 4 роки з можливістю пролонгації ще на сезон.

Згодом з'явилась інформація, що апріорі трансфер Брагару у Динамо не міг бути безкоштовним.

Що відомо про футбольну кар'єру Максима Брагару