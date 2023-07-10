І знову голи Ярмоленка: Динамо знищило свого опонента на зборах, забивши у його ворота 9 м'ячів

Київський колектив продовжує феєрити на тренувальних зборах. Не відстає від "біло-синіх" і легенда клубу.

Динамо знищило словенський Триглав за рахунком 9:0. Андрій Ярмоленко продовжує записувати голи на свій рахунок, пише 24 Канал.

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Думали тільки про голи

Київський колектив проводить тренувальний збір у Австрії, де різні іноземні клуби допомагають "біло-синім" підготуватися до сезону. Цього разу зіграти товариський матч викликався словенський колектив Триглав, про спаринг з яким "бобри" заздалегідь не повідомляли. Динамо у свою чергу не залишило шансів своєму опоненту на полі, розтрощивши словенців в пух і прах. Така гра киян на зборах уже стає тенденцією.

Рахунок у грі відкрив Андрій Ярмоленко, який відзначився у попередньому матчі, забивши свій дебютний гол після повернення у Київ. Вінгер вдало зіграв на добиванні та розстріляв ворота після Триглава після удару Віталія Буяльського та серії рикошетів. А невдовзі відзначився і сам Буяльський, який обігрався з нещодавно відійшовшим від страшної травми Миколою Шапаренком, та завершив атаку ударом з меж штрафного майданчика. Перед перервою Ярмоленко уже оформив дубль, оскільки відправив м’яч до сітки з лінії воротарського майданчика після прострілу з лівого флангу. Здавалося, що рахунок уже виглядає не пристойним, проте словенцям варто було зачекати фінального свистка.

На другу половину зустрічі на газоні з'явилась динамівська молодь, яка взагалі гри не зіпсувала, а навпаки зробила результат. Зокрема, юні кияни довели рахунок в зустрічі до нищівного, перетворивши його на 9:0. Дехто іх молоді "біло-синіх" вирішив взяти приклад із Андрія Ярмоленка та також відзначитись дублем і грі, зокрема, таким подвигом відзначились Самба Діалло та Назар Волошин. Свої прізвища до протоколу також записали Богдан Лєднєв, який, скоріше за все, покине Динамо, а ще Олександр Яцик.

Матч з Триглавом став для киян уже третім підготовчим на австрійських зборах. Раніше "бобри" здобули перемогу над бухарестським Динамо (4:1), а також розібралися із тамтешнім Вольфсбергом із рахунком 8:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Триглав: