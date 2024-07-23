Динамо відмовилось тиснути руку гравцям Партизана перед матчем Ліги чемпіонів: показове відео

Киянам довелось стартувати в головному єврокубку грою проти "братів" Росії. Втім футболісти Динамо знайшли можливість висловити своє ставлення до сербського клубу.

Київське Динамо почало свій шлях у Лізі чемпіонів 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського зійшлись із сербським Партизаном в рамках другого кваліфікаційного раунду, пише 24 Канал.

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Показовий ігнор

Напередодні зустрічі у Любліні команди вишикувались для традиційного привітання гравців. Проте Динамо показово проігнорувало рукостискання із суперниками.

Замість традиційного привітання кияни вирішили обмежитися торканням кулаками. Це дасть "біло-синім" змогу уникнути санкції від УЄФА за начебто порушення правил фейр-плей.

Відео привітань Динамо та Партизана:

Візит до Росії

Причиною такого ігнорування від Динамо став нещодавній візит Партизана у Москву. Клуб з Белграда вирішив поїхати до столиці Росії заради товариських матчів проти місцевих команд.

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При цьому на трибунах розмістили банер, що Партизан та ЦСКА "браття навіки". При цьому серби ніяк не прокоментували своє рішення завітати до країни-терористки, яка вбиває українців та окуповує території чужої країни.

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде у Белграді 31 липня. Переможець пари Динамо – Партизан вийде у 3 кваліфікаційний раунд, де протистоятиме шотландському Рейнджерсу.