Феєрія в Лізі чемпіонів: Динамо принизило "друзів Росії", забивши шість голів Партизану

Кияни влаштували голепад у битві з сербським клубом, який вирішив побрататися з росіянами. Динамо розбило Партизан на "своєму" полі та зробило крок до виходу у третій кваліфікаційний раунд.

Динамо – Партизан 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+3 – Салданья, 22 (пен), 66

Динамо Київ розпочало свій шлях у Лізі чемпіонів 2024-2025. На правах віцечемпіона УПЛ "біло-сині" отримали місце у другому кваліфікаційному раунді, пише 24 Канал.

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Мотивація проти "братів Росії"

Тож для виходу в основну стадію турніру підопічним Шовковського необхідно пройти трьох суперників. Першим із них став недружній сербський Партизан.

Річ у тім, що напередодні ігор із Динамо клуб з Белграда вирішив відвідати Москву. Там Партизан зіграв з кількома російськими командами та вивісив банер про "братські народи" із терористами. При цьому війну в Україні, яку розв'язала Росія, серби вирішили не коментувати.

Цей епізод став додатковим стимулом для Динамо у номінально "домашній" грі в Любліні. Гравці "біло-синіх" навіть відмовились тиснути руку опонентам в знак протесту.

Відео привітань гравців Динамо та Партизана:

Шовковський же виставив бойовий склад, при цьому залишивши на лаві новачків Себальоса та Піхальонка. Натомість з перших хвилин з'явились Ярмоленко, Кабаєв, Буяльський, Ванат та Шапаренко.

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Помилка Караваєва

Динамо забрало м'яч під свій контроль та з перших хвилин почало диктувати свої умови гостям. Непогані моменти мали Кабаєв та Буяльський, бив головою Дячук, також активно загострював гру Ярмоленко.

Проте фортуна посміхнулась саме Партизану в середині першого тайму. Караваєв забарився із м'ячем у власному майданчику та вдарив по нозі Калюлю. Суддя після перегляду VAR призначив пенальті, який "паненкою" реалізував Салданья.

До честі киян, вони малюнок гри не змінили і продовжили планомірно тиснути на сербів. Дячук знову неточно пробив головою після кутового, Ярмоленку та Буяльському банально не вистачало точності.

Винос тіла перед перервою

Проте постійний тиск на оборону Партизана таки дав свій вихлоп. Причому суперник капітально посипався, пропустивши аж три голи за останні п'ять хвилин першого тайму.

Приниження Партизана на 40 хвилині розпочав Шапаренко, який точно пробив під поперечину після пасу Кабаєва. Вперед киян за три хвилини вивів Бражко, якому м'яч ідеально ліг на ногу після виносу від захисника Партизана.

Відео голу Шапаренка:

Снаряд по красивій траєкторії з відскоком та стійкою залетів у ворота. А добив сербів гол Караваєва у роздягальню. Олександр не без допомоги рикошету красивим обвідним ударом вразив дальній кут, перепросивши таким чином за пенальті у свої ворота.

Відео голу Бражка:

Відео голу Караваєва:

Обмін голами

Здавалось, що в другому таймі Партизан понесеться відігруватися, але Динамо не змінило свій стиль гри та довело рахунок до розгромного. Кабаєву вдався шикарний та точний постріл з-за меж карного майданчика.

Відео голу Кабаєва:

Серби виконали низку замін, що дозволило освіжити гру в нападі. Гостям навіть вдалось скоротити рахунок, Салданья після прострілу заніс м'яч у ворота та оформив дубль.

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Втім гра все одно була під контролем Динамо, яке хіба що саме собі могло придумати проблеми. Але "біло-сині" не дозволили Партизану створити ще гострі моменти, а під завісу гри ще і самі оформили п'ятий.

Відео голу Попова:

Партизан у нокдауні

Йованович відбив потужний удар Бражка зі стандарту. Але на підбиранні зіграв Волошин, який відпасував на вільного Попова. Той розстріляв впритул майже порожні ворота. А вже у компенсований час точно і на техніку пробив Піхальонок, який дебютує за Динамо з точного удару.

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Таким чином кияни починають в Лізі чемпіонів з яскравої перемоги над принциповим опонентом та роблять крок назустріч виходу у наступну стадію. Проте для реалізації плану "біло-синім" треба ще витримати удар у матчі-відповіді, який пройде 31 липня в Белграді.

Відеоогляд матчу Динамо – Партизан