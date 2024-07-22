Ідеальна статистика проти сербів: як Динамо раніше громило Партизан

Кияни мають стартувати у Лізі чемпіонів 2024-2025 матчами проти Партизана. Раніше Динамо відмінно грало в іграх з белградською командою.

Динамо цього тижня почне свій шлях у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського стартує з другого раунду кваліфікації, тому для виходу в основну стадію "синьо-жовтим" треба буде пройти трьох суперників.

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Першим із них буде сербський Партизан. Динамо має ідеальну історію зустрічей із клубом з Белграда – 4 перемоги у чотирьох матчах із загальним рахунком 12:3. Напередодні нових ігор 24 Канал згадує історію матчів Динамо та Партизана.

КУБОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЧЕМПІОНІВ 1976-1977

Динамо – Партизан 3:0 (Оніщенко, 7, Трошкін, 80, Блохін, 88 (пен))

(Оніщенко, 7, Трошкін, 80, Блохін, 88 (пен)) Партизан – Динамо 0:2 (Мунтян, 11 (пен), Слободян, 65)

Вперше Динамо перетнулось із сербами у Кубку чемпіонів 1976-1977. Тоді у першому раунді "біло-сині" завдали супернику дві сухі поразки. У Києві був зафіксований рахунок 3:0 з голами Оніщенка, Трошкіна та Блохіна.

Відео голів київського матчу:

На виїзді ж "біло-сині" забили два "сухих" м'ячі зусиллями Мунтяна та Слободяна. У тому сезоні Динамо було близьким до фіналу КЄЧ, але за крок до вирішального матчу вилетіло від Боруссії Менхенгладбах.

Як Динамо обіграло Партизан на виїзді:

ЛІГА ЄВРОПИ 2017-2018

Партизан – Динамо 2:3 (Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораєс, 54 (пен), 84, Буяльський, 68)

(Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораєс, 54 (пен), 84, Буяльський, 68) Динамо – Партизан 4:1 (Морозюк, 6, Мораєс, 28, 31, 77 (пен) – Євтович, 45+4 (пен))

Друга зустріч Динамо та Партизана сталась в Лізі Європи 2017-2018. На груповій стадії кияни та белградці посіли 1-2 місця та разом вийшли у плей-оф. У очних же битвах команди видали дві гольові феєрії по п’ять голів.

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Обидві зустрічі все одно залишились за киянами. У Сербії був зафіксований рахунок 3:2 завдяки дублю Мораєса та голу Буяльського. При цьому на перерву кияни пішли з відставанням у два голи!

Драма першого матчу в Белграді:

У свою чергу у Києві Жуніор продовжив знущання із суперника. Бразильський українець оформив хет-трик, а добив суперника гол від Морозюка. Підсумковий рахунок – 4:1.

Розгром Партизана у Києві:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2000-2001

Динамо – Црвена Звезда 0:0

Црвена Звезда – Динамо 1:1 (Бошкович, 22 – Белькевич, 33)

Були у Динамо ще дві битви з іншим сербським клубом Црвеною Звездою. Вийшли вони куди більш напруженими. Команди перетнулись у кваліфікації Ліги чемпіонів 2000-2001 за крок від групової стадії.

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У Києві команди голів не забивали, тоді як у Белграді оформили по одному м'ячу (за Динамо відзначився Белькевич). Оскільки тоді ще діяло правило виїзного голу, у групову стадію потрапили українці.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Динамо:

Нагадаємо, що перша зустріч між Динамо та Партизаном відбудеться у вівторок, 23 липня, в польському Любліні. Початок – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 31 липня у Белграді.