Динамо отримає три мільйони євро від бразильського клубу

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення у справі київського Динамо проти бразильського футбольного клубу Сан-Паулу щодо трансферу півзахисника Че Че.

Представники Феміди відхилили апеляцію "триколірних", в якій клуб просив затвердити новий графік платежів та не застосовувати штрафні санкції.

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Відтепер бразильський клуб, окрім заборгованості, яка становить 2,65 мільйона євро, зобов'язаний сплатити киянам штраф. Сума додаткових виплат за прострочення платежу наразі становить близько 400 тисяч євро.

У випадку, якщо Сан Паулу не сплатить всю суму заборгованості протягом 45-ти днів, буде автоматично застосовані санкції, що передбачають заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Що відомо про транфер Че Че