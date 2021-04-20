Динамо отримає три мільйони євро від бразильського клубу

20 квітня 2021 , 18:19
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Джерело:

ФК Динамо

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення у справі київського Динамо проти бразильського футбольного клубу Сан-Паулу щодо трансферу півзахисника Че Че.

Представники Феміди відхилили апеляцію "триколірних", в якій клуб просив затвердити новий графік платежів та не застосовувати штрафні санкції.

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Відтепер бразильський клуб, окрім заборгованості, яка становить 2,65 мільйона євро, зобов'язаний сплатити киянам штраф. Сума додаткових виплат за прострочення платежу наразі становить близько 400 тисяч євро.

У випадку, якщо Сан Паулу не сплатить всю суму заборгованості протягом 45-ти днів, буде автоматично застосовані санкції, що передбачають заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Що відомо про транфер Че Че

  • Че Че перейшов у Динамо влітку 2018 року, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 мільйонів євро.
  • Зараз він перебуває в оренді в Атлетіко Мінейро.
Автор: Юрій Семенюк