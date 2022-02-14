Динамо отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

14 лютого 2022 , 14:47
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Джерело:

сайт Динамо

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де виступає Динамо U-19. Кияни отримали суперника на цій стадії турніру.

Під час жеребкування Юнацької ліги визначилися усі пари аж до фінальної стадії. Всі протистояння складатимуться з одного поєдинку.

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В 1/8 фіналу Динамо U-19 зіграє проти однолітків зі Спортінга. Цей матч відбудеться в Києві 1 або 2 березня (базові дати).

У разі виходу до чвертьфіналу, динамівці зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка. Цей матч теж буде домашнім для киян. Він запланований на 15 або 16 березня.

Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 квітня та 25 квітня відповідно у Ньйоні.

Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:

  • Ліверпуль – Генк
  • Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
  • АЗ Алкмаар – Ювентус
  • Динамо Київ – Спортинг
  • Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд
  • Жиліна - Зальцбург
  • Парі Сен-Жермен - Севілья
  • Мідтьюлланд - Бенфіка

Пари 1/4 фіналу:

  • АЗ Алкмаар/Ювентус – Ліверпуль/Генк
  • Парі Сен-Жермен/Севілья – Жиліна/Зальцбург
  • Динамо Київ/Спортинг – Мідтьюлланд/Бенфіка
  • Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид/Атлетико Мадрид

Пари 1/2 фіналу:

  • Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3
  • Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2

Фінал:

  • Переможець півфіналу 2 – Переможець півфіналу 1
Автор: Ігор Саджениця