Динамо отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, де виступає Динамо U-19. Кияни отримали суперника на цій стадії турніру.

Під час жеребкування Юнацької ліги визначилися усі пари аж до фінальної стадії. Всі протистояння складатимуться з одного поєдинку.

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В 1/8 фіналу Динамо U-19 зіграє проти однолітків зі Спортінга. Цей матч відбудеться в Києві 1 або 2 березня (базові дати).

У разі виходу до чвертьфіналу, динамівці зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка. Цей матч теж буде домашнім для киян. Він запланований на 15 або 16 березня.

Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 квітня та 25 квітня відповідно у Ньйоні.

Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:

Ліверпуль – Генк

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

АЗ Алкмаар – Ювентус

Динамо Київ – Спортинг

Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд

Жиліна - Зальцбург

Парі Сен-Жермен - Севілья

Мідтьюлланд - Бенфіка

Пари 1/4 фіналу:

АЗ Алкмаар/Ювентус – Ліверпуль/Генк

Парі Сен-Жермен/Севілья – Жиліна/Зальцбург

Динамо Київ/Спортинг – Мідтьюлланд/Бенфіка

Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид/Атлетико Мадрид

Пари 1/2 фіналу:

Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2

Фінал: