Динамо отримало підсилення перед фіналом Кубка України з Зорею

Київське Динамо готується до фіналу Кубка України проти Зорі. Мірча Луческу зможе розраховувати на двох футболістів, які повернулись із лазарету команди.
Підсилення перед фіналом
Якщо Динамо у чемпіонаті України вже вирішило усі питання, то у Кубку України киянам залишився один крок. Вже 13 травня команда Мірчі Луческу у Тернополі зіграє проти луганської Зорі.
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Клубні лікарі Динамо роблять усе можливе, щоб раніше травмовані Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський змогли допомогти команді у вирішальному матчі. Динамівці мають шанси зіграти у фіналі.
- Нагадаємо, що футболісти пропустили декілька минулих поєдинків через пошкодження. В Андрієвського пошкоджена бокова зв'язка коліна. Через це він не грав проти полтавської Ворскли. А Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку у Полтаві.
Навіть з'явилась інформація, що гравці можуть пропустити підготовку збірної України у Харкові до Євро-2020. Де підопічні Андрія Шевченка проведуть три контрольні спаринги.
- У чемпіонаті киянам залишилось провести один матч на виїзді проти Колоса (9 травня).
- До слова, Тернопіль міг втратити право на проведення фіналу Кубка України. Місцевий стадіон вже приймав півфінальний матч Агробізнес – Динамо. Це протистояння повинно було відбутись із 25% глядачів на трибунах, але у Тернополі не дотримались карантинних обмежень. Також на стадіоні імені Романа Шухевича є проблеми із безпекою та приміщенням для пресконференцій.