Динамо 18 вересня зіграє з Олександрією у 8-му турі УПЛ. Команди зіграють на головній арені України НСК "Олімпійський".

Центральне протистояння туру

Поєдинок між Динамо та Олександрія відбудеться на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19:30.

Цікаво дізнатись Динамо продовжить переможну ходу в УПЛ: прогноз на матч з Олександрією

У прямому ефірі поєдинок Динамо – Олександрія покаже телеканал "2+2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25.

Також центральний поєдинок восьмого туру УПЛ між Динамо та Олександрією можна подивитись онлайн у ютубі. Поєдинок буде доступний на ютуб-каналі Динамо. Трансляція розпочнеться о 19:25.

Також онлайн-трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал FootballHub. Перед стартом зустрічі відбудеться традиційна студія, де експерти поділяться очікування перед матчем. Трансляція розпочнеться о 19:05.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ