Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Джерело:24 канал
Динамо 18 вересня зіграє з Олександрією у 8-му турі УПЛ. Команди зіграють на головній арені України НСК "Олімпійський".
Центральне протистояння туру
Поєдинок між Динамо та Олександрія відбудеться на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 19:30.
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У прямому ефірі поєдинок Динамо – Олександрія покаже телеканал "2+2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25.
Також центральний поєдинок восьмого туру УПЛ між Динамо та Олександрією можна подивитись онлайн у ютубі. Поєдинок буде доступний на ютуб-каналі Динамо. Трансляція розпочнеться о 19:25.
Також онлайн-трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал FootballHub. Перед стартом зустрічі відбудеться традиційна студія, де експерти поділяться очікування перед матчем. Трансляція розпочнеться о 19:05.
Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Історія протистоянь налічує 28 поєдинків. Істотною перевагою володіє Динамо – 21 перемога. Лише у двох матчах тріумфували футболісти Олександрії. Ще 5 зустрічей завершились мировою.
- Востаннє Динамо та Олександрія грали між собою 4 квітня 2021 року. Та зустріч завершилась складною перемогою динамівців із рахунком 1:2.