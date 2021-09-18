Центральное противостояние тура
Поединок между Динамо и Александрия состоится на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 19:30.
Интересно узнать Динамо продолжит победную поступь в УПЛ: прогноз на матч с Александрией
В прямом эфире поединок Динамо – Александрия покажет телеканал "2+2". Трансляция со стадиона начнется в 19:25.
Также центральный поединок восьмого тура УПЛ между Динамо и Александрией можно посмотреть онлайн в ютубе. Поединок будет доступен на ютуб-канале Динамо. Трансляция начнется в 19:25.
Также онлайн-трансляцию поединка проведет ютуб-канал FootballHub. Перед стартом встречи состоится традиционная студия, где эксперты поделятся ожидания перед матчем. Трансляция начнется в 19:05.
Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
- История противостояний насчитывает 28 поединков. Существенным преимуществом обладает Динамо – 21 победа. Лишь в двух матчах торжествовали футболисты Александрии. Еще 5 встреч завершились мировой.
- Последний раз Динамо и Александрия играли между собой 4 апреля 2021 года. И встреча завершилась сложной победой динамовцев со счетом 1:2.