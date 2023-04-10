Динамо може втратити "Містера" на найближчі матчі: Луческу ляже на операційний стіл

Переможна хода київського Динамо тримає вже два поспіль матчі УПЛ. Якщо результати команди почали покращуватись, так на тренерському містку киян з'явились нові проблеми.

У коментарі румунським ЗМІ головний тренер Динамо розповів про свої хронічні проблеми зі здоров'ям. У "Містера" розвинувся коксартроз – це зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба, яке приводить до нестерпного болю у стегні.

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У "Містера" серйозні проблеми

Аби позбутись цього болю наставнику киян доведеться лягти на операційний стіл для ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба). Після таких операцій на пацієнтів зазвичай чекає тривала реабілітація.

Проблеми зі здоров'ям у Мірчі Луческу підтвердив й журналіст Олексій Корицький. Представник ЗМІ розповів, як на власні очі побачив, як складно "Містеру" пересуватись навіть на поєдинки "біло-синіх".

Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів по матчу". І бачу, що йому реально зле. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Вже сьогодні стало відомо, що, скоріше за все, Мірча Луческу не буде поряд з командою найближчі матчі,

– сказав журналіст Профутбол Digital.

Нагадаємо, що гра проти Львова відбулась 2 квітня. Той поєдинок закінчився виїзною перемогою команди румунського спеціаліста 0:2. Голи у складі киян забивали Владислав Ванат та Ерік Рамірес.

До слова. Луческу керує столичним клубом із липня 2020-го. На чолі Динамо провів вже 101 матч, а поєдинок проти Львова був для "Містера" ювілейним – 100-м. У поточному сезоні кияни здобули під керівництвом румуна 15 перемог при 12 поразок. Ще 5 зустрічей закінчились мировими.

За словами Корицького, така ситуація з Луческу може вплинути на гру та результати київського Динамо у найближчих матчах. Журналіста пригадав момент, як ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у "Містера" були проблеми зі здоров'ям. Тоді киян на тлі цих новин показували не надто вдалі результати.

8 квітня Динамо здобуло другу поспіль звитягу над Минаєм 2:0.

Після 20 зіграних поєдинків "біло-сині" йдуть на четвертій позиції у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 39 очок. До третьої позиції, яке посідає Зоря, відставання лише в один бал.

Перевага над п'ятою Олександрією складає 6 пунктів.

У другому колі сезону УПЛ-2022/2023 Динамо залишилось провести 10 матчів.

Усі матчі Динамо у другому колі УПЛ-2022/2023

21-й тур. Рух – Динамо (найближчий матч 14 квітня)

22-й тур. Динамо – Шахтар

23-й тур. Металіст – Динамо

24-й тур. Ворскла – Динамо

25-й тур. Кривбас – Динамо

26-й тур. Динамо – Чорноморець

27-й тур. Олександрія – Динамо

28-й тур. Колос – Динамо

29-й тур. Динамо – Верес

30-й тур. Металіст 1925 – Динамо